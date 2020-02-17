BM'den İdlib için ateşkes çağrısı: Kriz yeni korkunç bir seviyeye ulaştı

İdlib için ateşkes çağrısı yapan Birleşmiş Milletler yayınladığı açıklamada '1 Aralık itibariyle 900 bin kişinin yer değiştirdiği Suriye'nin kuzey bölgesinde İdlib'teki durum korkunç bir seviyeye ulaştı' ifadesi kullanıldı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de devam eden krizin yeni ve korkunç bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 bin kişinin çatışmalar ve saldırılar nedeniyle yer değiştirmeye mecbur kaldığını belirten Lowcock, yerlerinden edilen Suriyelilerin kamplar dolu olduğu için dondurucu soğukta dışarda kaldığına dikkati çekti.

The NW Syria crisis has reached a horrifying new level: 900,000 ppl have been displaced since 1 December



The 21st century’s biggest humanitarian horror story will only be avoided if the Security-Council and those with influence, act: https://t.co/6aYmw6BKFS — Mark Lowcock (@UNReliefChief) February 17, 2020

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anneler çocuklarını sıcak tutabilmek için plastik yakıyor. Küçük çocuklar ve bebekler soğuktan ölüyor. Hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanlarının rastgele hedef alınıyor. Okullarda eğitim askıya alındı ve hastaneler kapandı. Ciddi bir salgın riski söz konusu. Temel alt yapı çökmek üzere."

'Tek seçenek ateşkes'

'Türkiye sınırının ötesinde büyük bir yardım operasyonu sürüyor, ancak ağır bir iş' ifadesinin kullanıldığı açıklamada yardım ekipmanlarının zarar gördüğü; insani yardım çalışanlarının da hedef alındığı, hatta hayatını kaybettiği belirtildi.

Lowcock açıklamada ateşkese vurgu yaptı:

"21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi ancak BM Güvenlik Konseyi ve nüfuz sahibi diğerlerinin bireysel çıkarlarını bir kenara bırakıp, insanlık için ortak adım atmasıyla önlenebilir ve tek seçenek ateşkes."