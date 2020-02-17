Esad: Kuzeydeki boş seslere rağmen Halep kırsalı ve İdlib'i kurtarma savaşı sürüyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep ilinin tamamen silahlı gruplardan kurtarılmasına ilişkin bir ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre Esad, yaptığı açıklamada, Halep kırsalı ve İdlib'i kurtarma savaşının devam ettiğini ve tüm Suriye topraklarını kurtarma, terörizmi ezme ve istikrara kavuşma savaşının da sürdüğünü kaydetti.

"Halep şehri 2016 yılı sonunda kurtarıldığında, Halep'in kurtuluşundan önce olanların, daha sonrası gibi olmayacağını söyledim" diyen Esad, şu ifadeleri kullandı:

"Halep, halkının büyüklüğüne ve yurtseverlik tutumuna eşit büyük bir bedel ödemek zorunda kaldı. Halep'e diz çöktürmek ve çocuklarının teslimiyet bayrağını çekmesi için susuz ve elektriksiz veya hayatın diğer temel unsurları olmadan yıllarca süren abluka vardı."

Suriye Devlet Başkanı, "Buna rağmen, bu şehir, az da olsa, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam etti. Ben de eminim ki, sağlam iradesi ve köklü bağlılığını yansıtan bu tür bir kararlılık, Suriye ekonomisindeki doğal ve lider konumunu geri kazanması için Halep'i küllerinden yeniden doğuracak ve yükseltecektir" diye konuştu.

"2016'da şehrin kurtuluşunun, şehre istenen güveni sağlamadığı doğrudur. Şehir ihanet ve korkak mermilerin boyunduruğu altında kaldı" diye ekleyen Esad, şöyle devam etti:

"Bugün bir muharebede zafere erişmenin savaşta kazanmak anlamına gelmediği de doğrudur. Zafer ilk günden de olsa kararlılığın ortaya çıkmasıyla başlar ve bu mantıkla Halep zafer kazandı, Suriye de zafer kazandı. Hepimiz zihnimize aşılamaya çalıştıkları evhamları yendik. Bölünmeyi yendik, kini, ihaneti ve bütün bu sıfatları temsil eden, taşıyan ve uygulayanları yendik."

Konuşmasında Türkiye'yi hedef alan Esad, "Halep kırsalı ve İdlib'in kurtarılması savaşı kuzeyden gelen bazı boş seslere rağmen devam edecek" diye kaydetti.