Lübnan'da gösterilerde yaralanan kişinin ölümü protestoları yeniden başlattı

Lübnan'da birkaç ay önceki protestolarda yaralanan bir kişinin yaşamını yitirmesi, gösterilerin yeniden başlamasına neden oldu.

Ülkede ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim 2019'da başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde yaralanan Ahmed Tevfik'in akşam saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

Ölüm haberi üzerine ülkenin kuzeyinde yer alan memleketi Trablusşam'da sokaklara dökülen göstericiler, çeşitli sloganlar eşliğinde yolları kapattı.

Trablusşam'ın birçok bölgesinde sokağa dökülen göstericiler, yarın sabah saatlerinden itibaren şehirlerarası yolları kapatma eylemleriyle protestolara devam etme çağrıları yaptı.

Bu arada, başkent Beyrut'ta da toplanan eylemci gruplar, ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nü bir süre trafiğe kapattı.