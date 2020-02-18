Suudi Arabistan’da yeni trend: Cezaevi konseptli restoran

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde açılan sıra dışı restoranı diğer mekanlardan farklı kılan özelliği içindeki dekorasyon sayesinde konuklarına cezaevi atmosferini yaşatıyor olması.

Suudi Arabistan’da sosyal ağ kullanıcılarının yoğun olarak paylaştığı bir videoda, Cidde kentinde açılan sıra dışı bir restoran görülüyor.

Bu restoranı diğerlerinden farklı kılan özelliği ise içindeki dekorasyon sayesinde konuklarına cezaevi atmosferini yaşatıyor olması.

*من يعزمني في المطعم اهذا 💔🌚



مطعم " السجن " 🤦🏻‍♂️

غريب جدا فتح في حي السلامة بجده 👌👌👇👇🤪🤪

#الدنيا_علمتني pic.twitter.com/nsmWHDZc8m —  ➧⁽ᵛ͢ᵎᵖ⁾⁺⌞ ᓚɹ̇Lᓆgȷ ◜♚ ‏‏‎ (@3boox3) February 17, 2020

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Videoda, restorana gelen ziyaretçileri karşılayan kişinin üzerindeki turuncu kıyafet dikkat çekiyor. ‘Suçlunun’ karşıladığı konuklar, istedikleri halde duvarda sıra şeklinde dizili hücrelerden birinin içine girerek, orada yemeklerini yiyebiliyor.

Fotoğraf çekimlerine izin verildiği mekanda yiyecekler minik kafeslerin içinde servis ediliyor. Masalardaki Amerikan servislerinin desenleri de cezaevi havasını bozmayacak şekilde tasarlanmış durumda.