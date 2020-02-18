Lübnan'daki ekonomik kriz 25 binden fazla kişiyi işinden etti

Lübnan Lokanta Sahipleri Sendikası Başkanı Tony er-Rami, ülkedeki ekonomik krizin gıda sektörüne yansımalarına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Eylül 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında sektörde faaliyet gösteren 785 işletmenin kapandığını aktaran Rami, bunların 240'ının geçen ay kapandığı bilgisini paylaştı.

Sektörde ürün satışlarının yüzde 75 gerilediğini kaydeden Rami, söz konusu işletmelerin kapanması dolayısıyla 25 binden fazla kişinin işinden olduğunu, çalışmaya devam eden büyük bir kısmının ise maaşlarının yarı yarıya düşürüldüğünü belirtti.

Ülkedeki ekonomik krize karşı esnafın bir kısmının işletmelerini satmaya çalıştığını ifade eden Rami, esnafın halihazırda tek umudunun ise yeni hükümetin atacağı kurtarma adımları olduğunu vurguladı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.