Katar'da 1 kişide MERS virüsü tespit edildi

Katar, 65 yaşında bir kişide Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) virüsünün görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan ve Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, birçok kronik hastalığı bulunan 65 yaşında bir kişide MERS virüsünün tespit edildiği, hastanın gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsten farklı

Açıklamada, MERS'in, bir koronavirüs çeşidinin neden olduğu viral solunum yolu hastalığı olduğu ancak Çin'de çıkan yeni tip koronavirüsten farklı olduğu dile getirildi.

Katar'da şimdiye kadar Çin'de çıkan Covid-19 virüsüne yakalanan olmadığı belirtildi.