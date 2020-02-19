8 yıl sonra Şam'dan Halep'e ilk sivil uçuş

Bugün gerçekleşen sivil uçuşta 120 yolcu Halep Uluslararası Havalimanı'dan Şam'a uçtu.
120 yolcu arasında Suriye ulaşım ve turizm bakanları da yer aldı.
Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, havaalanında bakım çalışmalarının dün tamamlandığını söyledi. Masri, havaalanının 2012'de terör saldırıları nedeniyle kapandığını söyledi.
Havaalanın açılışı stratejik öneme sahip M5 otoyolunun Suriye hükümetine geçmesinin ardından gerçekleşti.
© Sputnik / MOUHAMED DAMOUR
8 yıl sonra Şam'dan Halep'e ilk uçuş yapıldı
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