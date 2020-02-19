Koronavirüs salgını İran'a da sıçradı

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA, ülkede iki kişide yeni tip koronavirüs saptandığını duyurdu. Ancak bu kişilerin İran vatandaşı olup olmadığına dair detay verilmedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde, Kum kentinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi" dedi.

Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve Covid-19 adı verilen virüsün, kısa sürede en az 25 ülkeye yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü ‘acil durum’ ilan etti.

Çin’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti, virüs saptananların sayısı da 74 bini aştı.