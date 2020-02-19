Çavuşoğlu, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyeti ile Ankara'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG’nin verdiğini vurguladık" değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisi Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetiyle görüştük. Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki ve siyasi süreçteki rollerini desteklediğimizi belirttik. Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK/YPG’nin verdiğini vurguladık. pic.twitter.com/Gf938Vuo39 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2020

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