Suriyeli politikacı Afandi: Türkiye’nin İdlib’deki harekatını işgal olarak göreceğiz

Suriye muhalefet hareketi Halk Diplomasi Sekreteri Mahmud Afandi, Türkiye’nin İdlib bölgesinde askeri harekat başlatması durumunda uluslararası toplumun bunu işgal olarak algılayacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenleme olasılığını değerlendiren Afandi, “Türkiye’nin terörist olarak gördüğü Kürt güçlere karşı harekat başka bir şey, egemen ülkenin ve Birleşmiş Milletler üyesinin ordusuna karşı askeri harekat bambaşka bir şey. Bu işgal olarak görülecek ve bu, uluslararası hukuk tarafından yasak” dedi.

Suriyeli politikacı, İdlib’e saldırının ‘insani felakete’ yol açabileceğinin altını çizdi.

Sputnik'e demeç veren Afandi, "Soçi Mutabakatı'nın yürürlükte tutulması artık mümkün gözükmüyor. Suriye ordusuyla çatışmalarda kayıplar veren Türkiye, şu anda Soçi Mutabakatı'na dönmeye çalışıyor. Ancak bu mutabakat artık geçerli değil" dedi.

Anlaşmanın geçerliliğini yitirmesinin gerekçesi olarak Türkiye'nin anlaşmayı bir buçuk yıldır uygulamadığı iddiasında bulunan Afandi, Ankara'nın Heyet Tahrir el Şam'ı ve ağır silahları İdlib gerilimi azaltma bölgesinden çıkaramadığını kaydetti.

Suriye'deki gerilimi azaltmaya yönelik Astana Mutabakatı'nın alternatifsiz ve öncelikli belge olduğunu da söyleyen Afandi, bu iki anlaşmayı birbirinden ayırmak gerektiğini ekledi.