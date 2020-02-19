İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

İran merkezli Mehr Haber Ajansı'na göre İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs saptanan iki kişi hastanede hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, "Geçtiğimiz iki günde, Kum kentinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi" açıklamasını yapmıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve Covid-19 adı verilen virüsün, kısa sürede en az 25 ülkeye yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü ‘acil durum’ ilan etti.

Çin’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti, virüs saptananların sayısı da 74 bini aştı.