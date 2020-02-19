Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Teröristlerle mücadelede Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ülkesinin teröristlere karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetine verdiği desteği kesmeyeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "Uluslararası terörizme karşı meşru bir mücadele yürüten Suriye hükümetini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Nebenzya, "Kendi adımıza, Suriye’deki durumu normalleştirme çabalarına devam edeceğiz. Ülkeyi parçalara bölme girişimleri sırasında ağır hasar gören Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çeşitli etno-mezhepsel grupları arasında tarihi bağlar kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ve müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında bulunan Suriye'nin doğusunda terör tehdidinin yeniden ortaya çıktığını vurgulayan Nebenzya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Fırat'ın doğusunda cezaevlerinden kaçan militanlar giderek daha fazla tehdit oluşturuyor. Aralarında yabancı teröristler de var. Bazıları yeraltına iniyor, mülteci kamplarına yerleşiyor, diğerleri de tüm bölgeye yayılıyor. Bu gelişmelerden son derece endişeliyiz."

'Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar İdlib'de normalleşmeyi engelliyor'

Nebenzya, Rus ve Suriye güçlerine yönelik saldırılar devam ettiği sürece İdlib'deki ateşkesin sürdürülebilir olmayacağını belirtti.

Saldırılarılar durdurulmadan sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasının mümkün olmayacağını belirten Nebenzya, şu ifadeleri kullandı:

"İdlib'deki gruplar üzerinde etkisi olan herkese şu çağrıyı yapıyoruz: Sivillere yönelik saldırılar durdurulsun. Hmeymim'deki Rus hava üssüne yapılan drone saldırıları ve Suriye ordusuna karşı girişilen provokasyonlara son verilsin."

Nebenzya, son bir gün içinde Lazkiye, İdlib ve Suriye’nin diğer bölgelerinde 29 saldırı gerçekleştiğini kaydetti.