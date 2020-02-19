BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’den Rusya ve Türkiye’ye 'İdlib' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib’de derhal ateşkesin sağlanması ve çatışmanın politik yollarla çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu. Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katılan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, “Uluslararası insani hukuka tam saygı gösterilmesine ve İdlib’de derhal ateşkesin sağlanmasına çağırıyorum” dedi.

Pedersen, “Rusya ve Türkiye, garantör ülkeler olarak İdlib’de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynayabilir ve bunu yapmak zorunda” ifadesini kullandı.

Suriye’de “askeri çözümün olmadığını” belirten Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ''alarm verdiği'' İdlib'de çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.