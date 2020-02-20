TSK tank ve komandoları, Suriye ordusu elindeki cephelere intikale başladı

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında Suriye ordusunun kontrolünü ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikal ediyor.

Suriye ordusu askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı.

TSK, İdlib'de ordunun ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor.

Suriye ordusuna ait uçaklar ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.