AA: Ilımlı muhalif gruplar İdlib'in güneyinde operasyon başlattı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İdlib'in güneyinde ilerleyen Suriye ordusuna karşı operasyon başlatan ılımlı muhalif gruplar, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, Suriye ordusunun İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre köydeki Suriye askerlerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı muhalif gruplar yine orduya ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha etti, bir tankı da ele geçirdi.

Köyde şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta Suriye ordusunun eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.