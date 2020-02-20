Ermenistan’dan Suriye’ye ‘soykırım’ teşekkürü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Suriye parlamentosunun 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanıma kararından dolayı Suriye’nin Erivan Büyükelçisi Muhammed Hacı İbrahim’e teşekkür etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan’ın bugün ofisinde Suriye Büyükelçisi İbrahim’i kabul ettiği belirtildi.

Mnatsakanyan, “Hükümetimiz ve tüm Ermeni halkı adına, Suriye parlamentosunun Ermeni soykırımını tanımasından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamada, tarafların ayrıca Ortadoğu bölgesindeki son olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Suriye parlamentosu, 13 Şubat 2020 tarihinde 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etmişti