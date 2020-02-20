Suriye’nin Çin Büyükelçisi: İdlib konusunda Rusya ve Türkiye’nin anlaşmasına ihtiyacımız var

Suriye’nin Çin Büyükelçisi İmad Mustafa, İdlib’deki son olaylar ve Türkiye’nin askeri harekat başlatma tehdidi bağlamında, Suriye’nin, Rusya ve Türkiye arasında İdlib'de gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili anlaşma sağlanmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Mustafa, Sputnik’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye ve Rusya’nın İdlib konusunda anlaşmaya varması yönünde son derece acil ihtiyaç var. Türkiye’nin, radikal terörist cihatçı lehine Suriye düzenli ordusuna karşı askeri müdahale yönündeki tehditleri hiçbir gözlemci için sürpriz değil. Çünkü Türkiye, 9 yıldır bu grupları finanse ediyor ve silahlandırıyor.”

Büyükelçi, Suriye hükümetinin, Rusya’nın bölgede barışı tesis edebileceğine güvendiğini de sözlerine ekledi.