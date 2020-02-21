'Suudi hava savunması, Yemen'in başkenti Sana'dan ateşlenen füzeleri durdurdu'

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze saldırıları sürüyor.

Suudi devlet ajansında yer alan habere göre, hava savunma sistemleri Yemen'in başkenti Sana'dan ülke topraklarına atılan balistik füzeleri durdurdu ve imha etti.

Yaşananlara dair görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.

Madinat Yanbu' as Sina'iyah#Yanbu

Initial reports indicate that #RSADF 🇸🇦 has intercepted 3 missiles. pic.twitter.com/ALMrxwv5ZF — Aleph 🕯️ א (@no_itsmyturn) February 20, 2020

​Füzelerin Sana'dan ateşlenerek 1.100 kilometrelik bir mesafe katettiği ve Suudi Arabistan'ın batısındaki liman şehri Yenbu'yu hedef aldığı biildirildi.

As Maleki confirms, missiles were launched from Sana'a towards Yanbu, they're 700 miles (1100km) away from each other,

So, MRBMs for sure. pic.twitter.com/gfl6yp54vY — علي العراقي (@AliAlIRAQ1990) February 21, 2020

​Ayrıca füzelerin, Patriot PAC-3 hava savunma sistemi tarafından durdurulduğu bilgisi verildi.