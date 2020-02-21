'Suudi hava savunması, Yemen'in başkenti Sana'dan ateşlenen füzeleri durdurdu'

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan topraklarına yönelik füze saldırıları sürüyor.
Suudi devlet ajansında yer alan habere göre, hava savunma sistemleri Yemen'in başkenti Sana'dan ülke topraklarına atılan balistik füzeleri durdurdu ve imha etti.
Yaşananlara dair görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.
Madinat Yanbu' as Sina'iyah#Yanbu— Aleph 🕯️ א (@no_itsmyturn) February 20, 2020
Initial reports indicate that #RSADF 🇸🇦 has intercepted 3 missiles. pic.twitter.com/ALMrxwv5ZF
Füzelerin Sana'dan ateşlenerek 1.100 kilometrelik bir mesafe katettiği ve Suudi Arabistan'ın batısındaki liman şehri Yenbu'yu hedef aldığı biildirildi.
As Maleki confirms, missiles were launched from Sana'a towards Yanbu, they're 700 miles (1100km) away from each other,— علي العراقي (@AliAlIRAQ1990) February 21, 2020
So, MRBMs for sure. pic.twitter.com/gfl6yp54vY
Ayrıca füzelerin, Patriot PAC-3 hava savunma sistemi tarafından durdurulduğu bilgisi verildi.
#ينبع pic.twitter.com/PPmVAzTksH— حنايا الأمس (@BeeroBero) February 20, 2020
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