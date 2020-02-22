Suudi Arabistan'da Kahtani'nin beraatini kutlayan video paylaşımı

Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Kahtani'nin beraatini kutlayan bir videonun Suudi yetkililer tarafından paylaşılması, yeniden göreve getirilebileceği şeklinde yorumlandı. Videoda Türk tarihine yönelik çeşitli eleştiriler de seslendiriliyor.

Suudi Arabistan'da İhvan yanlısı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili yargı sürecinde beraat ettirilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud Kahtani hakkında aklama süreci başlatıldığına dair işaretler var.

Pek çok istihbarat raporu ve habere göre Veliaht Prens'in emrini verdiği Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud Kahtani'nın akıbetiyle ilgili AA bir haber geçti.

Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği 2 Ekim 2018'den sonra görevden alınarak ortadan kaybolan Kahtani, AA'ye göre, Başsavcılığın beraatini duyurmasının ardından yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Buna göre ülkenin Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın Turki Al eş Şeyh de Kahtani'nin beraatini kutlamak amacıyla seslendirilen bir videoyu resmi Twitter hesabından "en güzel kaside" başlığıyla paylaştı.

Kendini aklamaya çalışan Kahtani tarafından yazıldığı tahmin edilen sözlerin seslendirildiği videoda Suudi yargısı övülürken, Katar, çeşitli basın organlarıyla Suudi Arabistan'a saldırmakla suçlanıyor.

'Düşmanlardan gelen eleştirilerin Kahtani ve Suudi Arabistan için onur olduğu' savunulan videoda, Türk tarihine yönelik çeşitli eleştiriler de seslendiriliyor.

Kahtani'nin beraatini kutlayan sözkonusu videonun yetkililer tarafından paylaşılması, yeniden göreve getirilebileceği şeklinde yorumlandı.