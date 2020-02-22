İtalya ve İran'da koronavirüsten yeni ölümler

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 2'ye, İran'da ise 6'ya yükseldi.

İtalya'da ölü sayısı 2 'ye yükseldi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü salgınında tablo ağırlaşıyor. İran'da ise 10 yenivakası tespit edildi. Ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.

İtalya'da da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüsünün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, Çin dışındaki vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1.