Suriye ordusu: Ülkenin hava sahasını ihlal eden her uçak vurulacak

Suriye ordusu, hava savunma sistemlerinin ülkenin hava sahasını ihlal eden her uçağı vuracaklarını duyurdu.

Suriye silahlı kuvvetleri komuta merkezinden yapılan açıklamada, hava savunma birliklerine, ülkenin hava sahasını yasalara aykırı olarak ihlal eden hava araçlarına doğrudan ateş açma emri verildiği belirtildi.

#عاجل || #سانا



المصدر: إن أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه هدف عسكري معاد لن يسمح له بالتحليق فوق أجوائنا، وستتم ملاحقته لحظة اكتشافه والعمل على تدميره فور اختراقه مجالنا الجوي. — سانا عاجل (@SanaAjel) February 22, 2020

​Açıklamada, “Suriye’nin hava sahasını ihlal eden her uçak, bizim semalarımızda bulunmasına izin verilmeyen düşman hedefi olarak değerlendirilecek. Tespit edilir edilmez takip edilecek ve hava sahamızı ihlal eder etmez yok edilecek” ifadelerine yer verildi.

#عاجل || #سانا ||

مصدر عسكري: تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن أي اختراق للأجواء السورية سيتم التعامل معه على أنه عدوان عسكري خارجي، وقد أعطيت الأوامر للقوى الجوية والدفاع الجوي للتصدي له بالوسائل المتاحة. — سانا عاجل (@SanaAjel) February 22, 2020

​Suriye hava sahasının herhangi bir ihlalinin ülkeye dışarıdan yapılan saldırganlık eylemi olarak görüleceği ifade edilen açıklamada, “Hava savunma kuvvetleri, tüm mevcut araçlarla karşı koyma emri aldı” denildi.