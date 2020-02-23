Rusya: Bazı ülkeler Suriyeli sığınmacı konusunu propaganda amacıyla kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, bazı ülkelerin Suriyeli sığınmacılar konusunu propaganda amacıyla kullandığını ifade etti.

Pervıt Kanal’da yayınlanan bir programda konuşan Gruşko, “Karşımızdaki tarafların sığınmacılar meselesini propaganda amacıyla nasıl kullandığını görüyoruz” dedi.

Gruşko, Rusya ve Suriye’nin sahada insani konvoyların geçişini sağlamak için muazzam çaba sarf ettiğini, birçok adımın BM ile koordinasyon halinde atıldığını belirtti.

‘ABD’nin petrol çalması yüzünden yetimhaneler ısıtılamıyor’

Gruşko, “Ancak kimse Suriye’ye tıbbi yardım, ilaç sevkiyatına yönelik yaptırımlar olduğundan bahsetmiyor; ABD’nin petrol çalmasından dolayı yetimhanelerin, hastanelerin, okulların ısıtılamadığını düşünmüyor" dedi.