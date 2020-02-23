Türkiye dahil İran ile sınırı bulunan ülkelerin çoğunluğu, bu ülkede ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Tahran ile sınır kapılarını kapattı. Bu ülkeler arasında Pakistan, Afganistan ve Irak bulunuyor.

İran'a komşu 7 ülkeden 4'ü, bu ülkede ölümle sonuçlanan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Tahran ile sınır kapılarını kapattı.

Türkiye'nin yanı sıra, İran'a komşu diğer ülkeler de koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla önlem alıyor.

İran'ın komşuları Türkiye, Irak, Pakistan ve Afganistan Tahran'la sınır kapılarını kapattığını duyururken, Azerbaycan, Türkmenistan ve Ermenistan'dan henüz bu yönde bir adım gelmedi.

İran'a komşu 7 ülkeden 4'ü sınır kapılarını kapattı https://t.co/NJdfahnG4q pic.twitter.com/jGQA0EiYON — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 23, 2020

Irak

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

Pakistan

Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki koronavirüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Eyaletin Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Afganistan

Afganistan da İran ile sınır kapılarını kapatan bir diğer ülke oldu. İran'ın Kum kentinden Afganistan'a dönen 3 kişinin koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Türkiye

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye, İran sınırını kapattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık" dedi.