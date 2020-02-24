Kuveyt: İran’dan gelen 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Kuveyt Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre Kuveyt Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Meşhed kentinden dönen 3 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
(الصحة) الكويتية تعلن إصابة 3 اشخاص بفيروس (كورونا) من العائدين من مدينة مشهد الايرانية https://t.co/qPmYv3g3UL #كونا #الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 24, 2020
(م.ر)
Daha önce Bahreyn’de İran’dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmişti.
Kuveyt, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
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