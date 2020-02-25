Bahreyn'de koronvirüs vakası 2'ye çıktı

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişinin Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelişinin hemen akabinde gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve virüse yakalandığının kesinleştiği kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı dün İran'dan dönen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükselmişti.