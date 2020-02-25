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00:11 26 Şubat 2020
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bayrağı

    IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere kısmen açtı

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    Ortadoğu
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı belirtildi.

    Yerel medyada çıkan haberlere göre dün ticari geçişlere kapatılan Erbil yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı. 

    IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci de halkın yeni tip koronavirüs endişesine açıklık getirmek amacıyla bugün Erbil'de basın toplantısı düzenledi.

    Koronavirüsün can aldığı İran'dan 20 Şubat'tan bu yana dönen Iraklı vatandaşların sayısının 2 bine ulaştığını belirten Berzenci, İran'dan gelen vatandaşlar ve bölge halkında henüz virüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

    Süleymaniye'nin sınır ilçesinde tüm kafeler kapatıldı

    Süleymaniye vilayetinin Kelar ilçesinde koronavirüs endişesi nedeniyle kaymakamlık tüm kafelerin kapatılması talimatı verdi. 

    Yerel medyaya konuşan Kelar Kaymakamı Şahab Ahmed, ilçede koronavirüse karşı tedbir amaçlı tüm kafelerin kapatılmasına karar verdiklerini belirtti. 

    Kelar ilçesi, İran sınırına yakın bir mesafede yer alıyor. 

    İranlı öğrenci ülkesine gönderildi

    Irak'ta dün ilk defa koronavirüs teşhisinin konulduğu Necef kentindeki İranlı öğrenci de tedavi için ülkesine gönderildi. 

    Necef Sağlık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Necef Konsolosluğu koordinasyonunda, hasta öğrenci ambulans ve doktor gözetiminde kara yoluyla İran'a gönderildi." ifadeleri kullanıldı. 

    Irak'ta koronavirüs vakası

    Irak, yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 Şubat'ta aldığı kararla İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını önce 3 gün süreyle kapatmış, ardından bu süreyi 15 güne çıkarmıştı.

    Irak, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

    Bağdat yönetimi, ayrıca Irak'a giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini belirtmişti.

    IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

    Irak'ın Necef kentinde, dün İranlı bir öğrencide bugün de Kerkük'te aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. 

     

     

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