İran: Washington, koronavirüsü Tahran'a baskı için kullanacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin İran'da yayılan yeni tip koronavirüs salgınını Tahran'a baskı yapmak için kullanacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD tarafından Tahran'a yönelik baskı kampanyasının bir parçası olarak kullanılacağını söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İran'a karşı maksimum baskı stratejisinin koronavirüs terimi ile tamamlanması planlanıyor" dedi.

İranlı yetkili, paylaşımının devamında "Ülkelerin kara ve hava yollarını kapatmaları ve yalanları propaganda etmeleri için psikolojik baskı, yeni yol haritasıdır" ifadelerine yer verdi.

İran’da 13 Şubat'tan bu yana ölü sayısının 16'ya, vaka sayısının 95'e yükseldiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşların evden çıkmaması için çağrıda bulunmuştu.

ILNA iki gün önce virüsün ortaya çıktığı Kum kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etmiş, söz konusu bilgi hükümet tarafından yalanlanmıştı.