Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen ve karantina altına alınan kişiler arasında yeni koronavirüs vakalarının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 olarak açıklanan vaka sayısının 9'a yükseldiği kaydedildi.
Uçuşlar durduruldu
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Singapur ve Japonya ile tüm uçuşların virüs nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Kuveyt dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ulusal bayram kutlamalarını ve spor müsabakalarını durdurma kararı almıştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Kuveyt, ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
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