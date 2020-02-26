Katar Savunma Bakanı: Körfez krizi konusunda diyaloğa açığız

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Körfez krizi konusunda diyaloğa açık olduklarını ve bu konuda atılan olumlu adımlara karşılık vereceklerini ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Katar'daki bir üniversitede, Körfez krizinin üzerinden bin gün geçmesi nedeniyle düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin, kendisine yönelik ablukaya direnme gücünün ve müttefikleriyle dostluk bağlarını genişletme yönünde attığı adımların, krizin üstesinden gelmesini sağlayan en önemli faktör olduğunu belirten Atiyye, şöyle konuştu:

"Abluka, Katar halkı ve hükümeti için gördüğü ihanet sebebiyle şok ediciydi. Katar, sadece 72 saat içinde, gıda ihtiyacının yüzde 80'ini karşılamayı başardı. Ülke, coğrafya ve nüfus hacmi bakımından küçük olmasına rağmen çevresindeki değişimlere adapte olma kabiliyeti gibi pek çok güç unsuruna sahip."

Bakan Atiyye, "Katar diyaloğa açık, kendisine bir adım atana iki adım atarak karşılık verecek ancak korkutmalara boyun eğmeyecek" dedi.

Atiyye, Katar'ın dünya doğal gaz üretiminde 2. sırada yer alması ve bu alandaki küresel ihtiyacın yüzde 30'unu karşılaması nedeniyle kendisine yönelik ablukanın sadece bölgeyi değil bütün dünyayı etkilediğini söyledi.