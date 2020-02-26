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15:24 26 Şubat 2020
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    İran başkenti Tahran'da koronavirüse karşı maske takılarak eczanede alışveriş yapılıyor.

    İran Cumhurbaşkanı: ABD yönetimi korku virüsü yaymaya çalışıyor

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    Ortadoğu
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    Ruhani, Trump yönetimini İran'da koronavirüs salgınıyla ilgili gerçeklerin gizlendiği iddiasıyla halka korku yaymaya çalışmakla suçladı. İran Cumhurbaşkanı, ABD'de resmi verilere göre ekimden beri 16 bin kişinin gripten öldüğünü, Ama Amerikalıların bu konuyu örtbas ettiklerini söyledi.

    Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınının sıçradığı onlarca ülkeden biri olan ve 19 ölümle Çin'den sonra en çok can kaybını veren İran, ABD yönetimini halka korku yaymaya çalışmakla suçladı. 

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran rejiminin virüs salgını hakkında gerçekleri gizlemiş olduğu iddiaları nedeniyle endişe duyuyoruz" diyerek gerçekleri uluslararası kamuoyuna açıklamaya çağırması üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kabine toplantısında açıklama yaptı.

    "Amerika'nın koronavirüsün üzerine korku denilen yeni bir virüs çıkarmasına izin vermemeliyiz" diye konuşan Ruhani, halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulundu.

    Salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını savunan Ruhani, "Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir" dedi. 

    İran Cumhurbaşkanı, bizzat Amerikalıların koronavirüs salgınıyla baş etmekte zorlandıklarına dikkat çekti. 

    ABD'nin saptadığı 57 vaka arasında Güney Kore'de konuşlu bir ABD askeri de bulunurken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Amerikalılara pandemi uyarısında bulundu. Merkez'den "Bu bir olur olmaz meselesi değil, ne zaman ve kaç kişinin yakalanacağı meselesi" açıklaması yapıldı. 

    Ruhani ise CDC verilerine göre ABD'de Ekim 2019'dan beri 16 bin kişinin gripten öldüğünü, ama Amerikalıların kendi ölüleri hakkında konuşmadıklarını belirtti. 

    İran'da şimdilik 139 kişiye bulaşan koronavirüsle mücadelede ilerleme kaydettiklerini savunan Cumhurbaşkanı, "Hastanelere başvuru sayısında azalma ve tedavide ilerlemeye tanıklık ediyoruz. İlk dönemde 100 kişi hastaneye yatırılıyorsa 7-8'i ölebiliyordu, ama bugün bu sayı çok düştü" dedi. 

    Koronavirüs bulaşanların ve bu yüzden ölenlerin sayısıyla ilgili şeffaf olma sözü veren Ruhani, "Hiçbir şekilde mevcut rakamları ne azaltıyor ne de artırıyoruz" diyerek, hükümetin istatistikler üzerinde herhangi bir oynama yapmadığını vurguladı.

    Cumhurbaşkanı, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır"  dedi.

    Ruhani'nin pembe tablo çizmesi öncesinde, İran Sağlık Bakanı Yardımcısı canlı yayında ateşler içinde terleyip öksürerek basın toplantısına katılmasının ertesinde koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındı. İran'da virüsün ilk görüldüğü yer olan din ve hac merkezi Kum'da ne seyahat kısıtlaması getirilmesi ne de karantina uygulanması yüzünden, hastalık ülke çapında yayıldı.  

     

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