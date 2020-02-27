Bahreyn, koronavirüs nedeniyle Irak ve Lübnan'a uçuşları durdurdu

Bahreyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek için Irak ve Lübnan'a çift yönlü tüm uçak seferlerinin bir sonraki talimata kadar durdurulduğunu açıkladı.

Bahreyn Sivil Havacılık İşleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması için ilgili kurumlarla iş birliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, alınan önlemler bağlamında, Irak ve Lübnan'a yapılan karşılıklı tüm uçak seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelen ve virüs taşıdığından şüphelenilen herkesin muayene edileceği ve hastalık belirtileri taşıyanların derhal tedavi altına alınacakları bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı daha önce, ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısının 26'ya yükseldiğini açıklamıştı.