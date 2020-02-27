İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Zünnur koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur da koronavirüse yakalandığı duyurdu.

إصابة «مجتبى ذو النور» رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بـ #فيروس_كورونا



-«ذو النور» يقول إنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس. pic.twitter.com/EikQvjO1Lx — خبر عاجل (@Breakingkw) February 27, 2020

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Aynı zamanda Kum Milletvekilli olan Zünnur, yayınladığı video kaydında yapılan testlerinin pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu ifade etti.

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني #مجتبى_ذو_النور على انستغرام يؤكد انه في الحجر الصحي ويأمل بأن يتم القضاء على الفيروس قريباً بمقاومة الشعب وجهود السلطات pic.twitter.com/EePK3Ocjw7 — جاده إيران (@jadehiran) February 27, 2020

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Zünnur, virüsün yayılmakta olduğunu ancak endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak koronavirüsü yeneceklerini kaydetti.

Ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Öte yandan, İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, vaka sayısı 141'e çıktı.

Kum kentinde 49 kişi taburcu edildi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi" dedi.

Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.