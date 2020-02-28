NATO, Türkiye'nin talebi üzerine toplanıyor: Gündem Suriye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Türkiye'nin Madde 4 kapsamında Suriye'deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde bugün toplanacağını duyurdu.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020

​NATO üyesi 29 ülkenin daimi temsilcileri toplantıda yer alacak.

NATO'nun 4. maddesi nedir?

NATO Anlaşması’nın dördüncü maddesi, üye ülkelerden birinin ‘toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiği düşünüldüğünde’, tüm tarafların danışmalarda bulunmasını öngörüyor.