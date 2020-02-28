İran Meclisi koronavirüs nedeniyle tatil edildi

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü koronavirüs nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar meclisin tatil edildiğini duyurdu.

İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Esedullah Abbasi, koronavirüs nedeniyle meclis için tatil kararı alındığını duyurdu.

Abbasi, bugünkü basın toplantısında, “Ülkede koronavirüsün yayılması nedeniyle Heyetin kararı ile bir sonraki duyuruya kadar meclis oturumları yapılmayacak” diye açıkladı.

İlgili bilgi, İran devlet televizyonu IRIB tarafından da yayınlandı.

Daha önce birkaç İranlı milletvekilinin koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybettiği, can kaybının 34’e, vaka sayısının 388’e çıktığı açıklanmıştı.