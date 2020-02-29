BAE, koronavirüs salgını nedeniyle İran'a feribot seferlerini askıya aldı

Yeni tip koronavirüs salgını İran'da yayılımını sürdürürken, İran'a komşu Körfez ülkeleri de salgından etkilendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet ajansı WAM, salgın nedeniyle İran'a yönelik feribot seferlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi.

BAE makamları, ayrıca ülkeye gelen tüm ticari gemilerin, virüsün yayılmasının önlenmesine yardımcı olmak için varıştan 72 saat önce mürettebatlarının sağlık durumları hakkında bilgi vermelerinin zorunlu olduğunu açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının da 388'e yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.