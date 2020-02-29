Nebenzya: Suriye'deki teröristler son model Batı yapımı teçhizatlarla donatıldı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib konulu BM Güvenlik Konseyi oturumunda açıklamalarda bulundu.

Nebenzya, Suriye hükümetinin ülke topraklarında faaliyet gösteren teröristlerin oluşturduğu tehdide karşı meşru yanıt hakkına sahip olduğunu belirtti.

İdlib'de teröristlerin, sivillerin yanı sıra Suriye ve Rus güçlerine karşı Batı yapımı silahlar kullandığı ifade eden Nebenzya, şöyle devam etti:

"Video görüntüleri ve fotoğraflar var; militanların Batılı askeri teçhizatların -drone'lar, zırhlı araçlar, füzeler, tanksavar ve uçaksavar ekipmanlar- tam anlamıyla son modeliyle donatıldığı açıktır."