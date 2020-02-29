Suriye: ABD, topraklarımızda elde ettiği petrolü Türkiye üzerinden diğer ülkelere satıyor

Suriye İç Ticaret Bakanı Atef Nadaf, ABD'nin Suriye'deki yataklardan elde ettiği petrolü Türkiye üzerinden diğer ülkelere sattığını öne sürdü.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Nadaf, "Düşmanımız ABD, petrolümüzü satıyor. Türkiye'ye satıyor, Türkiye üzerinden diğer ülkelere satıyor" dedi.

Suriye'de petrol bulunan bölgelerde altyapının tamamen yıkıldığını, demiryollarının ve tüm elektrik santrallerinin imha edildiğini belirten Nadaf, "Elektriğimiz yok ve elektriğin olmadığı yerde üretim de olmaz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin petrol ihraç etmek zorunda olduğunu ve bu ürünün yalnızca dolar üzerinden satın alınabildiğini kaydeden Nadaf, Suriye Merkez Bankası da dahil olmak üzere Suriye'deki bankalara yaptırım uygulandığını ve yurtdışından Suriye'ye para transferi yapılmasının yasaklandığını anımsattı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Suriye'nin petrol yataklarını gasp ettiğini ve yaptırımlar yardımıyla bu ülkeye hammadde tedarikini yasakladığını söylemişti.