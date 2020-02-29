Ruhani’den Putin’e: ABD’nin İdlib’deki durumu istismar etmesine, müdahaleye bahane etmesine izin vermemeliyiz

Tahran’dan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya lideri Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde, ‘İdlib vilayetindeki gerilimin, ABD tarafından müdahaleye bahane olarak kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği’ vurgusunu yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde şu uyarıda bulundu: “Suriye sorununun sadece siyasi yollarla ve diyalog aracılığı ile çözümlenebileceğini defalarca söyledik. Ancak ABD’nin İdlib’deki durumu bahane edip, müdahalede bulunmasına ve Suriye konusunu istismar etmesine izin vermememiz gerekiyor.”

‘Astana üçlüsünün vardığı anlaşmalar korunmalı’

İran lideri ayrıca, ‘son dönemde gerilimin tırmandığı gözlemlenen İdlib’deki durumun endişe verici olduğunu’ belirtip İran-Rusya-Türkiye’nin Suriye’deki işbirliğinin sonuçlarının korunması gerektiği vurgusunu yaptı.

Bunun yanında Ruhani, İdlib’deki durum konusunda herkes için kabul edilebilir olacak bir çözüme varılmasına hazır olduklarını belirtti.