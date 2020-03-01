Suriye ordusu, İdlib’de hava sahasını kapattı

Suriye ordusu, İdlib üzerindeki hava sahasının kapatıldığını, bölgede görülecek tüm hedeflerin düşman olarak algılanıp hava savunma sistemleri tarafından vurulacağını duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye ordusunun açıklamasında, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye’nin kuzeybatısı ve özellikle İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasının uçaklar ve her türlü insansız hava araçları için kapatıldığını duyuruyor. Hava sahamızı ihlal eden her türlü uçak, düşman olarak algılanıp görevini yerine getirmemesi amacıyla vurulacak” denildi.

Daha önce Türkiye, uluslararası toplumu sivilleri koruma amacıyla tedbirler alma ve İdlib üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturma çağrısında bulunmuştu.