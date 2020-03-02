ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına iki füze düştü

Güvenlik kaynaklarının Reuters ajansına verdiği demeçte, iki katyuşa roketinin Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyonlara ev sahipliği yapan Yeşil Bölge'ye düştüğü belirtildi. Güvenlik kaynakları olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini de paylaştı.

Olayla birlikte devreye giren alarm sistemiyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de siren sesleri ve arka plandaki patlamalar duyuluyor.