İran'da Hamaney'e danışmanlık yapan meclis üyesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı İran'da, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık yapan meclis üyesi Muhammed Mirmuhammedi yaşamını yitirdi. Mirmuhammedi, yönetimi de etkileyen salgın nedeniyle hayatını kaybeden ilk üst düzey yetkili oldu.

Çin'den sonra koronavirüs salgınının en fazla ölüme yol açtığı ülkelerden biri olan İran'da, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi olan Muhammed Mirmuhammedi'nin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu. Devlet radyosu, 71 yaşındaki Mirmuhammedi'nin başkent Tahran'da bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık yapan Konsey, hükümetle olan anlaşmazlıkları çözüyor ve ülkenin genel siyasetini belirliyor.

İran'da koronavirüs nedeniyle 54 kişi yaşamını yitirdi, tespit edilen vaka sayısı da 978'e yükseldi. Salgın devlet kademesinde de yayıldı.

Salgına yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu beş milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor.

İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.