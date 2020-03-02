İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve dünden bu yana 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Böylece ölenlerin sayısı 66'ya çıkarken, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

Reisi, şu ana kadar 7 bin 280 kişinin koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurduğunu ve 4 bin 312 kişiden test alındığını dile getirdi.

‘291 kişi iyileşerek, taburcu edildi’

Reisi, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 291 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum ve Gilan eyaletlerinde rastlandığını kaydetti.

Tahran'da tedbirler artırılıyor

Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Belediye çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçleri de İnkılap Caddesi'nde bu çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, halka toplu taşıma araçlarını kullanmama çağrısında bulunuyor.

Yetkililer de tehdit altında

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

‘Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir’

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hükümetin ve ülkenin birinci meselesi olduğunu söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle yaptığı basın açıklamasında, hükümetin koronavirüse karşı aldığı önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Okullar hafta sonuna kadar tatil edildi

Ülkede görülen ilk koronavirüs vakasının kesinleşmesinin ardından hükümetin bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını savunan Rebii, "Güvenilirlik önceliğimizdir ve buna dikkat ettik. İran, bu konuyu açıklama noktasında en şeffaf ülkelerden biridir. Koronavirüs, hükümetin ve ülkenin birinci meselesidir" ifadelerini kullandı.

Rebii, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini ve bunun 20 Mart'a kadar uzatılmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşmeler yapılacağını aktardı.

Halkın üzerindeki baskıların hafifletilmesi amacıyla bazı kredi ödemelerinin 2 ay erteleneceğini ve vergilerde de kolaylıklar sağlanacağını kaydeden Rebii ayrıca, virüsle ilgili Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan ile heyetler arası görüşmeler yapıldığını ve "bazı ülkeler" dışında gelecek her türlü yardımı kabul edeceklerini dile getirdi.