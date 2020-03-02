Seçim günü 'şakacı' Netanyahu'dan rakibi Gantz'ı 'Bana oy vermeyin' diye konuşturan video

İsrail'de bugün bir yıl içinde üçüncü kez genel seçim için oy verilirken, Başbakan Benyamin Netanyahu başrakibi Benny Gantz'ı kendi liderliğindeki Mavi-Beyaz koalisyonuna oy atılmaması çağrısı yapıyor gibi gösteren bir video yayımladı.

Netanyahu'nun Twitter hesabından paylaştığı videoda Gantz şöyle derken duyuluyor:

"Dostlarınızı ve komşularınızı yanınıza alın. Son dakikaya kadar pes etmeyin. Sandığa Mavi-Beyaz oy pusulası atmayın."

İsrail Başbakanı, eski Genelkurmay Başkanı olan rakibinin videosuyla "Benny Gantz'ı dinleyin" diye dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

תקשיבו לבני גנץ. עוד מנדט לליכוד ואנחנו מנצחים pic.twitter.com/yM5lsC9Bcu — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 2, 2020

​Bunun üzerine Gantz, videonun edit edildiğini söyleyip Netanyahu'yu sözlerini bağlamından koparmak ve sahte açıklamalar yaymakla suçladı.

Mavi-Beyaz koalisyonu lideri, sözkonusu videonun tamamı olduğunu söylediği bir klip de paylaştı.

Videoda "Sandığa Mavi-Beyaz oy pusulasını atmazsanız, dördüncü kez seçime gitmek zorunda kalırsınız" derken duyuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bütün desteğini arkasına alan Netanyahu ve Trump'ın yüz vermediği Gantz nisanda ve eylülde düzenlenen seçimlerde belirleyici bir kazanım elde edemedi, her ikisi de koalisyon hükümeti kuramadı ve bu arada yolsuzlukla resmen suçlanan Netanyahu'nun devam eden başbakanlığında üçüncü kez seçimlere gidildi.

Son anketler Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz'a 34'er milletvekilliği öngörüyor. Siyasi ortakları da hesaba katılınca ilk blok için 57, ikincisi için 56 vekil tahmini yapılıyor.