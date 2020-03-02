Suudi Arabistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs tespit edildi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hastanın İran'a gittiği daha sonra Suudi Arabistan'a giriş yaptığı ifade edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, hastanın Suudi Arabistan'a girerken İran ziyaretini sakladığı belirtildi.

Hastayla yakın temasta olan kişilerin de koronavirüs testinden geçirildiği öğrenildi.

Suudi Arabistan geçen haftadan beri hastalığın yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler almıştı. Mekke ve Medine'yi ziyaret eden turistlerin ülkeye girmesi yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, 2 bin 200 yatak kapasiteli 25 hastanenin koronavirüs ihtimaline karşı hazır bekletildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Letonya ve Senagal'de de koronavirüs vakaları görüldüğü öğrenildi.