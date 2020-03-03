Lübnan Başbakanı Diyab: Devlet Lübnanlıları koruyacak güçte değil

Başbakan, başkent Beyrut'ta bulunan Hükümet Sarayı'nda bazı diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede ülkedekive vatandaşın yönetime olan güvensizliğine işaret etti.

Lübnan devletinin acziyete varacak derecede zayıf düştüğünü ve ciddi zorluklar yaşadığını dile getiren Diyab, "Lübnanlılar hem bugünleri hem de gelecekleri için endişe ediyorlar. Vatandaşın finansal krize dönük korkusu sosyal alanlara da yayılmış durumda" dedi.

"Devlet mevcut şartlarda Lübnanlıları koruyacak güçte değildir. Açıkçası Lübnanlıların devlete güveni kalmamıştır" diyen Diyab, hükümetin ağır bir sorumluluğu olduğunu ve kendilerinin de kronikleşmiş sorunları gidermeye odaklanacaklarını aktardı.