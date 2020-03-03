Koronavirüs İran'da giderek yayılıyor: Ölü sayısı 77'ye çıktı, 23 vekilde daha virüs görüldü

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İran'da 11 kişi daha yaşamını yitirdi. Salgın milletvekilleri arasında da hızla yayılırken İran, Rusya'dan yardım istedi.

Çin'den sonra koronavirüs salgınının en çok yayıldığı ülkelerden biri olan İran'da 11 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

Sadece bir günde 500'den fazla yeni vakanın tespit edilmesiyle ülke çapında enfekte olmuş kişi sayısı da 2 bin 336'ya yükseldi.

23 milletvekilinde koronavirüs saptandı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri de 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar , Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü'in de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık yapan meclis üyesi Muhammed Mirmuhammedi dün salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Tutuklulara ev izni verildi

Öte yandan İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini söyledi. İsmaili, talimatın Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'den geldiğini belirtti.

Ayrıca İsmaili, cezaevine girenlerin oranında da önceki dönemlere göre yüzde 35 azalma olduğunu da ifade etti.

İran, koronavirüsle ilgili Rusya’dan yardım istedi

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran’ın koronavirüsle mücadelede Moskova’dan yardım istediğini söyledi.

Sputnik’in, Tahran’ın Moskova’dan koronavirüsle ilgili yardım isteyip istemediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Celali, “Evet, bu konuyla ilgili bir konuşma yapıldı” ifadelerini kullandı.

Celali, koronavirüs konusunda tüm ülkelerden insani yardımı olumlu karşıladıklarını ifade etti.