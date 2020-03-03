Kremlin: Putin ve Merkel, İdlib konulu Rusya-Türkiye görüşmesinin sonuç vermesini umuyor

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda Suriye’yi konuştu. Taraflar, 5 Mart’ta Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapacağı görüşmenin sonuç verici olmasını umduklarını ifade etti.