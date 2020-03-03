BAE'de 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

BAE Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada ülkede ikisi Rus, ikisi İtalyan, biri Alman ve biri Kolombiyalı olmak üzere 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini bildirdi.

Gulf News'in haberine göre vakalar, virüs salgını nedeniyle iptal edilen bisiklet yarışı etkinliği 'UAE Tour'da görevli iki teknisyenle temas halindeydi.

تسجيل 6 إصابات جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا و شخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا.

#كوفيد19 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 3, 2020

Bu gelişmeyle ülkedeki toplam vaka sayısı 27'ye yükselmiş oldu.

'UAE Tour' teknik ekibi mensuplarına yapılan testlerin sonucunun pozitif çıkması üzerine 612 kişi müşahede atına alınmıştı.