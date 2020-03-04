Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği öğrenildi.

Ülkede koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine salgının önüne geçmek için eğitime 10 gün ara verilmişti ve sinema, kahvehane, eğlence yerleri ve diğer sosyal etkinlik mekanlarının da 7 Mart'a kadar kapatılmasına karar verilmişti.