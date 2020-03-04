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16:34 04 Mart 2020
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    Ruhani: Koronavirüs, neredeyse İran'ın bütün eyaletlerine yayıldı

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    Ortadoğu
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (340)
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    Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İran'da, salgının tüm ülkeye yayıldığı belirtildi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin tüm eyaletlerinin koronavirüs salgınından etkilendiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Bu hastalık, yaygın bir hastalık. Neredeyse bütün vilayetlerimize yayıldı ve bir anlamda küresel bir hastalık haline geldi" dedi.

    Tedbir ve işbirliği çağrısı yapan Ruhani, “Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

    ABD'ye: İlaç yaptırımlarını kaldırın

    Öte yandan Ruhani, salgınla mücadele için halkın ihtiyaç duyduğu gıda ve sağlık malzemelerine ABD tarafından yaptırım uygulandığını savundu.

    Ruhani, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın” dedi.

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    © REUTERS / China Daily
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    Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, İran’daki bazı kişilerin kâr elde etmek için ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini stoklayarak halkın endişesini artırdığını da söyledi.

    Ruhani, “Bunlar halkın canıyla oynayan gruplardır. Hükümet, halkın sağlığının bekçisi olarak görevini yerine getirecektir” diye konuştu.

    Ruhani, ülkedeki salgının boyutunun gizlendiği iddialarına ilişkin de, "Virüs ülkeye girdiği günden bu yana Sağlık Bakanlığına tüm verileri vatandaşlarla paylaşması ve hiçbir şeyin gizlenmemesi talimatı verildi" açıklamasında bulundu.

    En az 92 kişi yaşamını yitirdi

    İran'da koronavirüs salgını nedeniyle iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 92 kişi yaşamını yitirdi. Sadece son 24 saatte  15 kişi öldü. Ülkedeki teyit edilmiş vaka sayısı da 2922'ye yükseldi. Ülkede bazı üst düzey yetkililerde de koronavirüs görüldü.

    İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. 

    Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık yapan meclis üyesi Muhammed Mirmuhammedi salgın nedeniyle yaşamını yitirmişti.

    Virüsün yayılmaması amacıyla 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakılmıştı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (340)
    Etiketler:
    Yaptırım, İlaç, ABD, Hastalık, Salgın, Koronavirüs, İran, Hasan Ruhani
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